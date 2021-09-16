Модная юбка может удачно дополнить и разбавить осенний гардероб. С помощью стильных моделей на сезон осень-зима 2021/22 вы можете составить сдержанные, романтичные и практичные образы, которые придадут аутфиту женственности.

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Дизайнеры представили для модниц юбки разных фасонов, которые подойдут на все случаи жизни. Для холодной поры будут актуальны трикотажные изделия, а для теплых дней можно примерить с полупрозрачными вставками и с глубокими разрезами.

Что касается цветов, то они представлены в приглушенных и спокойных тонах. Модели дефилировали по подиуму в пастельных оттенках.

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С разрезом

Этой осенью в тренде юбки с глубоким разрезом. Дизайнеры представили юбки в длине миди или даже до щиколотки. Образ дополняйте рубашками, блузами, водолазками, а сверху одевайте оверсайз жакеты или пальто.

Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar

Бахрома

Юбки с бахромой во второй раз пытаются завоевать популярность. Теперь дизайнеры представили юбки с сияющей бахромой со стразами. Такие изделия одевайте для особого повода.

Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar

Кожа

Юбки из экокожи до сих пор держат свою модную позицию. Обращайте внимание на изделия миди прямого силуэта, со складками или мини-варианты с кожаным поясом. Разбавляйте образ яркими рубашками или вязаными свитерами размера оверсайз.

Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar

Трикотаж

Трикотаж незаменим в холодное время. Именно поэтому дизайнеры никогда не отказываются от этого материала. В этом сезоне в моде будут длинные трикотажные юбки с разрезом или без. Сочетать их дизайнеры предлагают с уютными кардиганами, пальто или косухами.

Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar

Полупрозрачные

Тренд на прозрачные вещи завоевал популярность летом, поэтому дизайнеры решили оставить этот материал на осень. Полупрозрачные юбки выглядят очень романтично, а разбавить образ можно плотной рубашкой или твидовым жакетом.



Актуальные юбки осени / Фото с Harper's Bazaar