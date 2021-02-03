Не надо обладать сверхспособностями, чтобы знать, какой цвет сумки является самым популярным. У всех девушек есть черная сумка среднего размера, которую они чаще всего покупают и с которой больше всего выходят из дома.

Источник: 24 канал

Черные сумки – универсальны, а если еще удается правильно подобрать форму, то в какой-то степени они становятся вечно актуальными.

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Если вы поддерживаете осознанный шопинг и понимаете, что лучше сумке работать на вас, а не наоборот, тогда вы все делаете правильно.

Черная сумка – это просто незаменимая вещь в гардеробе. Трудно найти что-то более практичное и универсальное. Классическая черная сумка идеально подходит как для офиса, так и для прогулок с друзьями. Это может быть стильный, вместительный вариант, когда вам надо положить в сумку блокнот, ручку, кошелек и ключи.

Для более расслабленных вариантов есть маленькая черная сумочка через плечо. Несмотря на незначительные размеры, она помещает в себя все необходимые безделушки.

В 2021 году многообразие трендовых сумок просто поражает. В модном арсенале найдется место плетеной сумке Bottega Veneta Padded Cassett, которую больше всего любят носить streetstyle-звезды.

Сумка-багет с 90-х годов поселилась в гардеробах модниц еще в прошлом сезоне и по словам стилистов, не покинет модных тенденций еще скоро.

Сумка-хобо уже полюбилась всем модным инфлюэнсерам. Модель в черном цвете можно найти из льна, замши, кожи и других мягких тканей. Эта модель отличается формой полумесяца, короткой ручкой, которая чаще всего является продолжением сумки и вместительностью. У Bottega Veneta есть богатый цветовой ряд моделей сумок-хобо.