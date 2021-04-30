Несмотря на свою мешковатость, брюки прекрасно сочетаются с обувью на плоском ходу. Сейчас особенно актуальны лоферы, поэтому они отлично подойдут к широким брюкам. Белые классические кроссовки также станут прекрасной парой к таким брюкам. Кроме этого, босоножки и туфли лодочки идеально подходят для праздничных аутфитов.

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Во время своего последнего выхода широкие брюки бежевого цвета надела супермодель Кендалл Дженнер. Она их дополнила белым топом, рубашкой и стильными черными босоножками.

Лучше всего широкие брюки носить с базовыми футболками свободного кроя, майками базовых цветов и объемными рубашками оверсайз. Такой образ показал бренд The Row во время показа коллекции весна – лето 2021.

Также по принципу этого бренда сочетайте широкие брюки со стильной жилеткой. Ее весной можно надевать под рубашку базовых цветов, футболку, или на голое тело.

Модельер Мэри-Кейт Олсен носила широкие брюки еще тогда, когда это не было ультратрендом. Дополняла она их футболкой и клетчатой рубашкой.

Модель Жасмин Тукс выбрала для выхода в свет бежевые брюки и молочный лонгслив. Дополнила свой образ знаменитость черными туфлями.

Икона стиля Оливия Палермо соединила черные кожаные штаны с сиреневым пальто, а немка Леони Ханне дополнила аутфит черным топом и серым жакетом оверсайз.

Британская фешиониста Алисия Родди также сочетает черные брюки с белым топом и черным жакетом оверсайз. Португальский стилист София Коэльо для прогулки выбрала молочные вельветовые брюки и дополнила их коричневым свитшотом.