Fashion-эксперты пишут, что обувь этой весной будет одной из самых красивых. На своих личных страницах в инстаграме модные инфлюэнсеры уже опубликовали немало красивых туфель-лодочек, от которых просто невозможно отвести взгляд.

Больше всего фешионистам этого года пришлись по душе слингбеки Amina Muaddi — от прозрачных моделей из лимитированной коллекции, разработанной в коллаборации с рэпером A$AP Rocky, до вариантов цветовых оттенков с фирменной пряжкой марки.

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Трендсеттеры также активно появлялись в неоновых лодочках Balenciaga, туфлях Золушки Mach & Mach, элегантных двухцветных балетках Chanel и в туфлях с блестящими пряжками Jimmy Choo.

Главные стритстайл-модницы уже активно выгуливают интересные варианты туфель. Датская блогер Эмили Синдлев, которая очень любит цветную одежду, уже успела приобрести немало оттенков обуви на эту весну.

На ее фотографиях в инстаграме можно увидеть голубые босоножки с перьями Amina Muaddi, туфли голубого оттенка Manolo Blahnik и обновленную модель балеток Valentino с массивными шипами.

Немецкая инфлюэнсер Леони Ханне сделала ставку на самые блестящие босоножки в этом сезоне Mach & Mach. Скандинавская модница Перниль Тейсбек выбрала нежную классику – лодочки без каблуков Chanel.

Модные блогерши показывают самые красивые туфли этой весны