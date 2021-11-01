Независимо от месяца, осень – прекрасная пора приобрести не только удобные ботинки и сапоги на каблуке, но и новые кроссовки, которые идеально подходят к тренчам, курткам и пальто.

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Несмотря на то, что немало брендов подготовили для осеннего сезона взрывные релизы, по-настоящему выстрелили кроссовки New Balance 550. Если раньше многие модницы дополняли свои образы 452 и 530 моделями, то сейчас без новых кроссовок не обходится любой кежуальный или спортивный образ.

К примеру, кроссовки в зеленом цвете настолько понравились it-girls, что во всех официальных магазинах произошел мгновенный солд-аут. Кроссовки с зеленой подошвой и буквой N – главное дополнение всех образов Хейли Бибер.



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма

Стильная инфлюенсерша из Германии Анук Иви дополняет трендовое пальто в клетку с бордовыми кроссовками. Личная стилистка Меган Фокс также выбирает такую модель. Испанская манекенщица Евгения Сильва дополняет трендовыми кроссовками стильный свитшот в полоску в сочетании с белыми брюками.



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма

Модная блогерша Фелиция Акерстром надевает кроссовки под классическое пальто с бейсболкой, а Оливия Фаег дополняет кроссовками аутфит с зеленым свитером и классическими синими джинсами.



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма



New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма