Независимо от месяца, осень – прекрасная пора приобрести не только удобные ботинки и сапоги на каблуке, но и новые кроссовки, которые идеально подходят к тренчам, курткам и пальто.
Смотрите также Самые модные пальто осени: безупречная подборка верхней одежды
Несмотря на то, что немало брендов подготовили для осеннего сезона взрывные релизы, по-настоящему выстрелили кроссовки New Balance 550. Если раньше многие модницы дополняли свои образы 452 и 530 моделями, то сейчас без новых кроссовок не обходится любой кежуальный или спортивный образ.
К примеру, кроссовки в зеленом цвете настолько понравились it-girls, что во всех официальных магазинах произошел мгновенный солд-аут. Кроссовки с зеленой подошвой и буквой N – главное дополнение всех образов Хейли Бибер.
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
Стильная инфлюенсерша из Германии Анук Иви дополняет трендовое пальто в клетку с бордовыми кроссовками. Личная стилистка Меган Фокс также выбирает такую модель. Испанская манекенщица Евгения Сильва дополняет трендовыми кроссовками стильный свитшот в полоску в сочетании с белыми брюками.
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
Модная блогерша Фелиция Акерстром надевает кроссовки под классическое пальто с бейсболкой, а Оливия Фаег дополняет кроссовками аутфит с зеленым свитером и классическими синими джинсами.
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма
New Balance 550 – самые модные кроссовки сезона / Фото из инстаграма