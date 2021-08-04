Самые дорогие наряды Меган Маркл: сколько стоят королевские платья и костюмы

Больше года назад герцог и герцогиня Сассекскоие отказались от всех монарших обязанностей и начали работать над созданием новой жизни в Калифорнии. С тех пор многое изменилось: супруги заключили крупную сделку с Netflix и приветствовали в июне новорожденную дочь Лилибет Диану.

Сегодня Меган Маркл исполняется 40 лет. Поэтому мы подготовили подборку самых дорогих и красивых образов герцогини из архивов королевского прошлого.

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Уникальная и неповторимая личность Меган Маркл очаровывает многих. Ее сдержанный и всегда лаконичный стиль стремятся подражать миллионы женщин. Сейчас, когда королевские приемы заменила непринужденная жизни в Лос-Анджелесе, не всегда есть возможность покрасоваться в дорогих платьях перед папарацци. Поэтому мы решили вернуться во времена королевских будней герцогини Сассекской и вспомнить ее лучшие образы.

Самые дорогие наряды Меган Маркл

Для особого события, а именно помолвки, Меган Маркл выбрала кутюрное платье от Ralph & Russo. Стоимость наряда была немалой – 75 000 долларов.

Роскошное платье для церемонии вручения наград Австралийского географического общества в 2018 году для герцогини Сассекской подготовил модный дом Oscar de la Renta. Его стоимость составила 13 тысяч долларов. Наряд украшен черным градиентом из птиц. Маркл дополнила образ изящной обувью от Aquazzura.



Меган Маркл в платье Oscar de la Renta / Фото Getty Images

Для долгожданного визита в графство Чешир Меган Маркл выбрала соответствующее платье. Она предпочла светлый бежевый наряд от Givenchy стоимостью почти 24 тысячи долларов.

Прием содружества герцогиня Сассекская посетила в сдержанном костюме от Prada. Он состоял из стильного жакета и юбки оригинального дизайна. Дополнила образ Меган Маркл поясом в тон, черным клатчем и каблуками от Aquazzura. Весь наряд Маркл стоил 12 тысяч долларов, из них только 8000 – костюм.



Герцогиня Сассекская в костюме Prada / Фото Getty Images

Легендарный дом моды Dior тоже смог присоединиться к созданию образа для герцогини. Изысканное черное платье она надела на мероприятие, посвященное 100-летию королевских ВВС. Образу добавила изюминки обувь, которую также сделал всемирно известный модный дом. Стильное платье скромного покроя стоило 10 тысяч долларов, а каблуки в нежном розовом оттенке – 2000 долларов.



Меган Маркл в изысканном платье от Dior / Фото Getty Images

Два самых дорогих наряда герцогини Сассекской были созданы для особенного дня – свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Платье для свадебного приема она доверила дизайнеру модного дома Stella McCartney. Стоимость изделия составила более 157 тысяч долларов.



Наряд для свадебного приема / Фото Getty Images

Над созданием этого важного платья работала британка Клэр Уэйт Келлер, креативный директор французского модного дома Givenchy. Неповторимое королевское свадебное платье герцогини с челночным декольте бато, которое акцентировало на хрупких ключицах герцогини Сассекской, стоило около 265 тысяч долларов.



Роскошное свадебное платье герцогини Сассекской / Фото Getty Images

