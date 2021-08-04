Сегодня Меган Маркл исполняется 40 лет. Поэтому мы подготовили подборку самых дорогих и красивых образов герцогини из архивов королевского прошлого.

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Уникальная и неповторимая личность Меган Маркл очаровывает многих. Ее сдержанный и всегда лаконичный стиль стремятся подражать миллионы женщин. Сейчас, когда королевские приемы заменила непринужденная жизни в Лос-Анджелесе, не всегда есть возможность покрасоваться в дорогих платьях перед папарацци. Поэтому мы решили вернуться во времена королевских будней герцогини Сассекской и вспомнить ее лучшие образы.

Самые дорогие наряды Меган Маркл

Для особого события, а именно помолвки, Меган Маркл выбрала кутюрное платье от Ralph & Russo. Стоимость наряда была немалой – 75 000 долларов.

Роскошное платье для церемонии вручения наград Австралийского географического общества в 2018 году для герцогини Сассекской подготовил модный дом Oscar de la Renta . Его стоимость составила 13 тысяч долларов. Наряд украшен черным градиентом из птиц. Маркл дополнила образ изящной обувью от Aquazzura.



Меган Маркл в платье Oscar de la Renta / Фото Getty Images

Для долгожданного визита в графство Чешир Меган Маркл выбрала соответствующее платье. Она предпочла светлый бежевый наряд от Givenchy стоимостью почти 24 тысячи долларов.

Прием содружества герцогиня Сассекская посетила в сдержанном костюме от Prada. Он состоял из стильного жакета и юбки оригинального дизайна. Дополнила образ Меган Маркл поясом в тон, черным клатчем и каблуками от Aquazzura. Весь наряд Маркл стоил 12 тысяч долларов, из них только 8000 – костюм .



Герцогиня Сассекская в костюме Prada / Фото Getty Images

Легендарный дом моды Dior тоже смог присоединиться к созданию образа для герцогини. Изысканное черное платье она надела на мероприятие, посвященное 100-летию королевских ВВС. Образу добавила изюминки обувь, которую также сделал всемирно известный модный дом. Стильное платье скромного покроя стоило 10 тысяч долларов , а каблуки в нежном розовом оттенке – 2000 долларов.



Меган Маркл в изысканном платье от Dior / Фото Getty Images

Два самых дорогих наряда герцогини Сассекской были созданы для особенного дня – свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Платье для свадебного приема она доверила дизайнеру модного дома Stella McCartney. Стоимость изделия составила более 157 тысяч долларов.



Наряд для свадебного приема / Фото Getty Images

Над созданием этого важного платья работала британка Клэр Уэйт Келлер, креативный директор французского модного дома Givenchy. Неповторимое королевское свадебное платье герцогини с челночным декольте бато, которое акцентировало на хрупких ключицах герцогини Сассекской, стоило около 265 тысяч долларов.