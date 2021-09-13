Все внимание на красной дорожке музыкальной премии забрали на себя актриса Меган Фокс и ее бойфренд Колсон Бейкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. Влюбленные составили для светского выхода такие образы, от которых невозможно отвести взгляд.

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В последнее время Меган Фокс любит привлекать к себе взгляды сексуальным нарядом, поэтому для важного события выбрала слишком откровенный образ. 35-летняя исполнительница не постеснялась выйти на красную дорожку в прозрачном платье. Для нее и ее бойфренда аутфит составляла стилист Мэйв Рейли, с которой Меган работает с начала года.

Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера

Знаменитость примерила длинное платье на бретелях телесного оттенка из прозрачного материала. Платье полностью просвечивалось, поэтому под ним можно разглядеть белье актрисы и даже ее татуировки. Платье-невидимка украшено серебристыми линиями, напоминающими паутину.

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Такой наряд не только показал стройную фигуру Меган Фокс, но и подчеркнул зону декольте. Образ актрисы дополнили босоножки на высоком каблуке золотистого цвета от бренда Jimmy Choo.

Меган сделала на волосах мокрый эффект с волнами, а на лице сделала эффектный макияж. Визажисты накрасили веки медными тенями и дополнили черными стрелками, а губы накрасили сливовой помадой.

Рядом с Меган красовался ее бойфренд Колсон Бейкер. Он надел на премию яркий красный костюм, который полностью расшит пайетками. Музыкант любит эпатировать своими образами, поэтому дополнил аутфит не только многочисленными украшениями. Свое лицо он украсил немалым количеством жемчужин на виске, носу и щеке.



Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма актрисы

Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма актрисы



Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма актрисы



Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма

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