Инстаграм блогерши Леони Ханне – fashion-вдохновение для модниц. Немецкая инфлюенсер умеет не только правильно сочетать одежду, но и подбирать яркие цвета. Блондинка не боится выглядеть ярко, поэтому на своем примере показывает стильный аутфит, который может повторить каждая.

Звезда стритстайла Леони Ханне почти ежедневно делится с фолловерами новыми кадрами, показывая свою трендовую одежду. На этот раз девушка показала очередную фотографию в образе с модным сочетанием цветов – салатовым и фиолетовым.

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Образ Леони Ханне

Популярная блогерша позировала перед объективом на фоне дерева с нежно-розовым цветением. Для прогулки по городу модница выбрала салатовое худи с капюшоном, которое соединила с фиолетовыми спортивными брюками – джоггерами. Стильный look блондинка дополнила фиолетовой сумкой от Chanel и салатовой защитной маской.

Сверху Леони надела коричневый тренч из экокожи. Дополнили образ белые кроссовки с фиолетовыми вставками от Bottega Veneta. Ханне сделала прическу, которая ей изрядно подходит – распустила и выровняла белокурые волосы.



Яркий образ Леони Ханне / Фото из инстаграма

Стильные аутфиты немецкой инфлюенсера

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