Инфлюенсеры уже давно стали диктаторами моды, поэтому то, что они выбирают – мгновенно завоевывает популярность. К примеру, одна из культовых моделей бренда Bottega Veneta сумка The Mini Jodie есть у каждой модницы. Звезды инстаграма выгуливают эту сумку довольно часто, ведь она красивая, компактная и очень стильная.

Сумка Bottega Veneta The Mini Jodie была названа в честь актрисы Джоди Фостер. Обновленную версию представили в уменьшенном варианте по сравнению с объемной сумкой хобо Bottega Veneta. Большой хоби Фостер часто прикрывалась от папарацци.

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В 2020 году Модный дом представил модель Jodie в красном, белом, желтом, синем и оранжевом цветах. Чаще всего знаменитости сочетают в своих образах черную и зеленую сумку.

Благодаря звездам стритстайла сумка The Mini Jodie стала it-bag прошлого сезона и не сдает своей позиций до сих пор. Знаменитости продолжают ее до сих пор носить с еще большим размахом. Сумка The Mini Jodie от Bottega Veneta доказывает, что простота иногда лучше всего.



Трендовая сумка весны / Фото с Pinterest

Сумка создана в Италии из кожи, сотканной с помощью знаковой техники бренда Intrecciato. Она имеет узловатую ручку и силуэт багета. Модель такой сумки вдохновлена 90-ми годами. Стоит самая желанная сумка всех инфлюенсеров 47 тысяч гривен.

Как носят сумку Bottega Veneta The Mini Jodie инфлюенсеры



Трендовая сумка весны / Фото с Pinterest



Трендовая сумка весны / Фото с Pinterest



Трендовая сумка весны / Фото с Pinterest



Трендовая сумка весны / Фото с Pinterest



Трендовая сумка весны / Фото с Pinterest



Трендовая сумка весны / Фото с Pinterest