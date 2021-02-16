В новом сезоне дизайнеры посвятили особую роль розовому цвету. Представители модной индустрии советуют обращать свое внимание на все оттенки – от приглушенного кораллового до цвета snocking pink.

Розовый считается одним из самых ярких трендов весенне-летнего сезона. Долгое время на модном Олимпе находился цвет фуксия, впрочем теперь модный маятник снова качнулся в сторону самого романтичного и одновременно дерзкого розового цвета.

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Сначала дизайнеры советовали обращать внимание на наряды розового цвета. Пьерпаоло Пиччоли представил в розовом цвете нейлоновую рубашку, а Виржини Виар – розовые джинсы с завышенной талией.

Эффектная фуксия появилась у Tom Ford и Jacquemus, а пудровый розовый представил в своих коллекциях Alexander McQueen и Fendi, классический розовый можно увидеть у Marc Jacobs и Miu Miu. И пока мы на примерах героинь стритстайла учились с чем сочетать розовый и как его грамотно носить, дизайнеры объявили, что свежая покупка сезона – обувь в розовых тонах.

Подиумы известных Домов моды заполонили розовые сапоги и туфли. Ярым модницам предлагают ботильоны – носки цвета фуксии. В Fendi и Balmain отмечают, что подобная пара обуви прекрасно поддержит образ в стилистике спорт-шика.



Трендовая обувь розового цвета / Harper's Bazaar

Ковбойские сапоги до сих пор в моде, поэтому дизайнеры их освежили пурпурным цветом, добавив блесток.



Трендовая обувь розового цвета / Harper's Bazaar

У вас есть время до лета приобрести облегченную обувь в розовых оттенках. Присмотритесь к массивным сандалиям яркого розового цвета или нежно-розовым босоножкам на завязках.



Трендовая обувь розового цвета / Harper's Bazaar