Стиль француженок довольно часто привлекает внимание всех модных глянцев, ведь он настолько самобытен, что хочется научиться у них главным азам, чтобы создать образ простым, лаконичным и в то же время стильным и оригинальным.

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На своих примерах ежедневно модные образы показывают француженки, которые активно ведут свои страницы в инстаграме. Для того, чтобы научиться одеваться во французском стиле, проще вдохновится их фотографиями в соцсетях.

Модные инфлюенсеры Франции Сабина Сокол, Жанна Дамас, Камилла Шарье больше всего любят комбинировать с кардиганами цветочные платья. Для того, чтобы превратиться в парижанку вам нужно легкое платье и объемный теплый шерстяной кардиган.

Стилисты советуют сочетать платье с эскадрильями на танкетке, белыми тканевыми кедами, клогами или босоножками на каблуках. Чтобы почувствовать себя настоящей француженкой, для воскресной прогулки по спокойному городу подойдет корзинка, а для всех остальных случаев отлично подойдут сумки-багеты, классические "боксы" и тоуты.

Для удачного аутфита уложите волосы в легкие волны, а на лицо нанесите только румяна. Чтобы достичь максимально похожего эффекта с модницами Парижа, вы должны выглядеть так, будто собирались не более 5 минут.