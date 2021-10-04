Самая красивая пара Парижа: Тина Кунаки и Венсан Кассель очаровали совместным выходом

Модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель всегда вызывают ажиотаж своим появлением на публике. Сейчас в Париже продолжается Неделя моды, поэтому влюбленные супруги впервые вместе пришли на показ. Поклонники с нетерпением ждали выхода пары, который состоялся во время светского события.

Этой осенью глянец Vogue Paris празднует 100-летие. На юбилейное событие собрались немало знаменитостей, среди которых знаменитые Тина Кунаки и Венсан Кассель.

Обратите внимание 76-летняя Хелен Миррен вышла на подиум во время показа L'Oréal Paris: впечатляющий образ

Vogue Paris зарекомендовал себя как эталон французского стиля и культуры. На страницах глянца появлялись такие иконы стиля, как Брижит Бардо, Кэтрин Денев, Кейт Мосс, Джейн Биркин, Летиция Каста, Наоми Кэмпбелл. Также в глянце красовались модели нового поколения – сестры Хадид, Кайя Гербер, модель-трансгендер Валентина Сампайо и другие.

Во дворце Гальера команда издания презентует 400 произведений из архива Vogue-фотографии, иллюстрации, журналы, документы, фильмы – подчеркнутые великолепным выбором моделей высокой моды и готовых нарядов моделей.

На знаковое событие пожаловала одна из самых обсуждаемых французских пар. Влюбленные даже успели посетить через некоторое время другое мероприятие – показ Valentino.

Образ Тины Кунаки и Венсана Касселя

Модель выбрала для выхода платье-кейп фиолетового цвета с перьями. Ее образ довершили лакированные туфли бордового цвета на массивных каблуках. Знаменитость завязала высокий пучок и довершила образ велюровой коричневой сумкой с золотистой цепочкой и фурнитурой Valentino.

Венсан перестал перед камерой в не менее стильном образе. Актер надел рубашку с синим кардиганом и широкие черные брюки. Его аутфит довершало черное пальто, шарф и стильные оранжевые кроссовки Nike.



Тина Кунаки и Венсан Кассель совершили светский выход / Getty Images



Тина Кунаки и Венсан Кассель совершили светский выход / Getty Images