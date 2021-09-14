Самая красивая пара Met Gala: Хейли и Джастин Биберы пришли в безупречных образах – фото

Американская модель Хейли Бибер посетила Музей Метрополитен на fashion-событие Met Gala. Знаменитость прошлась по красной дорожке вместе с мужем, канадским певцом Джастином Бибером.

24-летняя модель Хейли Бибер любит находиться в эпицентре всех важных событий. 13 сентября знаменитость вела церемонию награждения MTV Video Music Awards в молочной минималистичной платья на длинный рукав, а уже 14 сентября посетила Met Gala в вечернем длинном платье черного цвета.

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Хейли и Джастин Биберы считаются одной из сильнейших пар США. Супруги часто придумывают общие образы и красуются в них не только на красных дорожках, но и во время прогулок, где их аутфиты подлавливают папарацци.

Для светского события Хейли решила надеть элегантное платье, которое подчеркнет ее фигуру и создаст незабываемый образ.

Аутфит Хейли и Джастина Бибера

Манекенщица надела на одно из выдающихся событий США красивое вечернее платье черного цвета от бренда Saint Laurent. Обтягивающее одеяние было украшено глубоким вырезом в зоне декольте, инкрустированное драгоценными камешками.

Образ знаменитости дополнило золотистое колье на шее и перстне. Из аксессуаров Хейли выбрала черный клатч и солнцезащитные очки, а которых она позировала перед фотографами. Стилисты сделали манекенщицы легкие волны на волосах, а визажисты подчеркнули взгляд золотистыми тенями, а губы нарисовали коричневой помадой.

Рядом с моделью красовался Джастин Бибер. Он надел черный костюм от собственного бренда Drew, состоящий из укороченного пиджака и широких брюк. К костюму певец подобрал белые кроссовки с мишкой. Образ довершала черная сумка с желтым смайликом и золотые часы.



Безупречный образ звездной четы / Getty Images



Безупречный образ звездной четы / Getty Images