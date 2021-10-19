За личным профилем Эльзы Хоск в инстаграме следят 7 миллионов поклонниц ее стиля со всего мира. Блондинка ежедневно показывает простые образы с добавлением трендовых элементов гардероба, или же демонстрирует на себе эффектные вещи, которые идеально подчеркивают ее стиль.

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В одном из последних постов голубоглазая блондинка опубликовала несколько кадров в модном розовом тренче, который прекрасно поможет справиться с осенней хандрой.

Образ Эльзы Хоск

Красавица надела на прогулку ярко-розовый тренч размера оверсайз, перевязав поясом на талии. Безупречное изделие Эльза Хоск выбрала от бренда ANOUKI. Образ знаменитости дополнили черные ботинки на шнуровке от Dior за 37 тысяч гривен.

Блондинка собрала волосы в пучок и завершила модный аутфит черными солнцезащитными очками Olsen и черной сумкой Intrecciato от Bottega Veneta.

Знаменитость поблагодарила в заметке поклонников за то, что следят за ней и постоянно вдохновляются ее образами и опубликовала несколько кадров с мороженым.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели