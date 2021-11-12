Cальма Хайек присоединилась к звездному актерскому составу фильма "Дом Гуччи" режиссера Ридли Скотта. Знаменитость сыграла ясновидящую подругу Патриции Реджани, которую сыграла Леди Гага.

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Сюжет фильма разворачивается вокруг убийства Маурицио Гуччи, возглавлявшего модный дом. В 1995 году киллер застрелил мужчину возле собственного офиса. Убийство заказала его супруга Патриция Реджани, которую признали виновной. В тюрьме она провела 18 лет, выйдя на свободу в 2016 году.

Сальма Хайек спешила на второй показ фильма, также состоявшегося в Лондоне. Знаменитость надела морковное длинное платье из атласа в бежевый маковый принт в стиле 70-х годов. Платье было дополнено романтическими деталями в виде серебристых рукавов воланов.

Актриса дополнила образ золотистыми босоножками и перстнями. Она сделала на волосах кудри и насыщенный макияж на лице в коричневых тонах.



Стильный образ Сальмы Хайек / Фото з Getty Images

Трейлер к фильму "Дом Гуччи": смотрите онлайн