Популярная киноактриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек очаровала сеть стильной фотосессией. Знаменитость продемонстрировала несколько весенних образов, которые ей невероятно идут.

Сальма Хайек из тех женщин, которые доказывают то, что возраст – это не только число в паспорте, но и внешность и внутренняя энергия. Так, актриса в 54 года может похвастаться соблазнительными формами и роскошной фотосессией, которая лишь подчеркивает ее грациозность и красоту.

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Кадры с фотосессии голливудская актриса опубликовала на своей личной странице в инстаграме. Она позировала в черном платье с розовыми розами с длинными и широкими рукавами. Ее образ довершали минималистичные серьги и распущенные волосы.

На другом кадре Сальма предстала также в черном платье с цветами, впрочем, более интересного покроя. Фасон платья с обнаженными плечами дополнял шлейф вокруг шеи. На этом кадре гаек собрала волосы.

Голливудская актриса также примерила черную блузку и широкие брюки со стилизованным орнаментом животных и растительных мотивов. Довершили ее образ бархатные босоножки на широком каблуке.

Последний кадр знаменитости получился очень нежным. Сальма Хайек предстала перед камерой в голубой цветочной блузке с пышными оборками на рукавах. Стилисты дополнили этот образ черной юбкой. Визажисты сделали Сальме красивый макияж. Веки нарисовали коричневыми тенями, подведя черным лайнером, а губы накрасили нюдовой помадой.

"Счастлива, что весна к нам вернулась", – подписала кадры знаменитость.

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Несколько дней назад актриса опубликовала кадр в Инстаграме, который озадачил ее 17-миллионную аудиторию. Сальма лежала на диване с фиксатором на ноге. В публикации она рассказала, что вывихнула лодыжку.

"Нет ничего лучше, чем читать книгу о Фриде Кало, когда вы вывихнули лодыжку", – написала Сальма Хайек.