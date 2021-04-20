Успешная американская модель Хейли Бибер очаровала поклонников трендовым образом. Папарацци сфотографировали знаменитость в салатовом образе.

Хейли Бибер диктует тренды мировым модницам. Жена канадского певца Джастина Бибера отправилась на деловые переговоры в ультракоротких шортах и ​​объемном неоновом жакете с наплечниками. В сети пользователи отмечают, что этот образ Хейли очень подходит.

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Для нового выхода Хейли выбрала белую классическую майку на бретельках и короткие джинсовые шорты. Сверху она одела салатовый жакет. Свой образ она дополнила зелеными босоножками с квадратным носком. Такой летний образ подчеркнул стройные и длинные ноги Хейли Бибер.

Аутфит звезда стритстайла дополнила золотистым украшением на шее и серьгами-кольцами. Также она надела черные солнцезащитные очки. Безупречный стильный образ она дополнила культовой сумкой бренда Bottega Veneta The Mini Jodie.



Стильный образ Хейли Бибер / Copyright



Стильный образ Хейли Бибер / Copyright

Стильные образы Хейли Бибер

– Хейли Бибер показывает с чем носить широкие брюки этой весной;

– Как носить пальто оверсайз по примеру Хейли Бибер.