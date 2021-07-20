Блондинка сейчас активно уделяет время материнству. Эльза вместе с бойфрендом Томом Дэйли воспитывают маленькую дочь Тууликки. Шведка несколько лет не выходила на модные подиумы, хотя ее инстаграм-страница, за которой следят более 6 миллионов человек со всего мира, помогает ей зарабатывать деньги.

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Эльза, как и многие другие инфлюенсеры, сотрудничает со многими компаниями рекламируя их продукт. Так, уже несколько сезонов Эльза является амбасадором телефона Samsung Galaxy. Для съемок рекламных фото шведка всегда подбирает эффектные образы.

Яркие аутфиты летом подходят лучше всего, поэтому надо пользоваться возможностью и выгуливать цветные элементы гардероба, пока они находятся на пике популярности. В жаркий летний день Эльза Хоск решила сняться в салатовом штанному костюме.

Эльза Хоск надела брюки и удлиненный жакет оверсайз одного цвета. Такой самодостаточный наряд манекенщица не стала перегружать лишними элементами гардероба или украшениями. Блондинка ограничилась лишь парой белых туфель-лодочек на каблуке.

Свои вьющиеся волосы она распустила, а перед камерой позировала с телефоном в руках. Голубые глаза знаменитость подчеркнула массивными черными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой.