Инфлюенсер Эльза Хоск поделилась со своей 6-миллионной аудиторией в сети новой фотографией. Ярая модница продемонстрировала на себе модный кардиган, который вскоре будут носить все. Во время Недели моды в Париже такие кардиганы демонстрировали Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

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Судя по гардеробу манекенщицы, она немало средств тратит на наряды. В гардеробе блондинки часто появляются новые вещи, которые она каждый день удачно применяет в своих аутфитах. Инфлюенсер сотрудничает со многими известными брендами, рекламируя их товар, однако на новой фотографии Эльза не обозначила ни одной марки.

Образ Эльзы Хоск

Стильный аутфит модели идеально подойдет для солнечной летней прогулки. Эльза сделала кадр на фоне досок для серфинга.

Манекенщица примерила салатовый бра с узором и минималистичными рюшками. Сверху она надела лимонный кардиган. Блондинка не застегнула его ни на одну пуговицу, как это делают знаменитости, а полностью расстегнула. Красавица в очередной раз похвасталась перед поклонниками стройной талией и безупречной фигурой.

Стильный образ Эльза дополнила трикотажной мятной юбкой длины миди. Модель собрала волосы в пучок, закрепив их салатовым крабиком. Образ дополняли украшения на шее – золотая цепочка с кулоном и минималистичное колье из жемчуга.

Аутфит дополнила фиолетовая сумка ридикюль треугольной формы с переплетением на ручке и солнцезащитные очки. Пухлые губы девушка, как всегда, нарисовала коричневой помадой.



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Красивий образ Ельзи Хоск / Фото из инстаграма