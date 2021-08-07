Рубашка и джинсы: 10 стильных образов для вечерней прогулки

Пара джинсов никогда не будет лишней, ведь это универсальная и всегда стильная вещь. Ее легко стилизовать с майками, кроп-топами и жакетами.

Клеш, скинни, с разрезами или в стиле пэчворк – до сих пор сомневаетесь, какую модель выбрать для вечерней прогулки? Мы расскажем о стильных сочетаниях на все случаи жизни.

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Как стильно сочетать рубашку и джинсы

Универсальным и стильным решением для лета является комплект из рубашки и пары брюк с денима. Вы легко можете стилизовать любую модель джинсов таким способом, ведь он универсален и прост. С помощью этих двух деталей можно создать много интересных образов и все они идеально подойдут для вечерней прогулки. Когда яркое солнце заменяет вечерняя прохлада, рубашка с длинным рукавом вам пригодится.

Вы можете предпочесть более скромный образ, заправить рубашку и застегнуть пуговицы, кроме нескольких верхних. Такой способ будет актуально воплотить как с прямым моделями джинсов, так и с трендовыми широкими или пэчворк. Дополнить образ можно стильными аксессуарами: добавьте кепку, очки или сумку.

Аксессуары делают ваш образ роскошным. Так же и электрокамины Dimplex добавляют вашему помещению изысканного стиля и уютной атмосферы. Детали на сайте

Не обязательно покупать рубашку с длинным рукавом, в этом году особенно актуальны и укороченные модели. Можете смело экспериментировать и с цветом джинсов: обычные голубые оттенки прекрасно заменит белая пара в летний период.

Еще один вариант трендового сочетание позволяет не менять дневной наряд с кроп-топа и джинсов, а просто накинуть сверху рубашку и отправляться на прогулку. Для стильного вечернего образа лучше выбирать оверсайз рубашки, как с мужского плеча. Модели больших размеров придают образу невесомости и расслабленности.

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В сезон трендов на зеленые, розовые и оранжевые цвета белую классическую хлопковую деталь можно заменить на яркое соответствие. Накиньте красочную рубашку на кроп-топ или бралет, и универсальный образ готов.