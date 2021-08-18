Розовый костюм, косынка и шопер: что одевали инстаграм-модницы этим летом

Fashion-инфлюенсеры любят демонстрировать во время своих выходов трендовые новинки. Модные звезды инстаграма уже давно стали агентами и популяризаторами влияния. Их стильными аутфитами вдохновляются миллионы девушек со всего мира, а те вещи, которые они примеряют на себе, очень быстро становятся модными.

Панамы, косынки, топы, рубашки оверсайз, платья с вырезами на талии, сандалии на липучках и босоножки на завязках – самые популярные элементы гардероба, которые модницы инстаграма добавляли летом к своим аутфитам.

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Этот летний сезон порадовал нас немалым количеством модных новинок в одежде и эффектных головных уборов, при разглядывании которых, хочется перемерить буквально все.

Инфлюенсеры радушно делились интересными находками и показывали незабываемые сеты на своих личных страницах в инстаграме.

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Звезда стритстайла Перниль Тейсбек сделала ставку на минимализм, надев черную майку в паре с широкими штанами такого же цвета. Свой образ она довершила белыми шлепанцами от Hermes и черной сумкой. Золотую фурнитуру на сумке Перниль дополнила золотистыми аксессуарами: перстнем, серьгами и цепочкой.



Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма

Немецкая инфлюенсер Леони Ханна сделала ставку на лимонный цвет. На отдых в Италию она взяла с собой длинное льняное белое платье, которое дополнила туфлями от бренда Amina Muaddi и сумкой Hermes лимонного цвета.



Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма

Блогер из Берлина Соня Лисон не обошла стороной сезонные тренды, поэтому на прогулку выбрала шопер из новой коллекции Prada и бежевую шлепанцы yeezy.



Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма

Португальский стилист София Коэльо любит эпатировать и выделяется среди других модниц своим уникальным стилем. На остров Миконос красавица захватила с собой свободные молочные брюки, шляпу, минималистичную сумку и платок, которую надела вместо топа. Выглядит такое сочетание довольно неординарно и интересно.



Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма

Британская фешионист Алисия Родди в теплое время года надела салатовый костюм из атласного материала, который дополнила массивными белыми кроссовками и розовой сумкой. Самые популярные летние цвета в паре выглядят безупречно.



Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма

Звезда инстаграма Камила Коэльо взрывает этим летом сеть трикотажными образами. 33-летняя девушка может похвастаться эффектным прессом и стройной фигурой, поэтому такие комплекты ей очень подходят.



Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма

Одна из самых ярких фигур модной индустрии Дании Эмили Синдлев позировала в розовом костюме от французского бренда Jacquemus, состоящий из укороченной сорочки и мини-юбки.



Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма

Французская архитектор Жюли Феррери делала ставку на нежные оттенки. Красавица прогуливалась по городу в нежном желтом платье в цветочный принт, разноцветных босоножках и сиреневом платье.

Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма