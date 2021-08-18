Розовый костюм, косынка и шопер: что одевали инстаграм-модницы этим летом
Источник:24 канал
Fashion-инфлюенсеры любят демонстрировать во время своих выходов трендовые новинки. Модные звезды инстаграма уже давно стали агентами и популяризаторами влияния. Их стильными аутфитами вдохновляются миллионы девушек со всего мира, а те вещи, которые они примеряют на себе, очень быстро становятся модными.
Панамы, косынки, топы, рубашки оверсайз, платья с вырезами на талии, сандалии на липучках и босоножки на завязках – самые популярные элементы гардероба, которые модницы инстаграма добавляли летом к своим аутфитам.
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Этот летний сезон порадовал нас немалым количеством модных новинок в одежде и эффектных головных уборов, при разглядывании которых, хочется перемерить буквально все.
Инфлюенсеры радушно делились интересными находками и показывали незабываемые сеты на своих личных страницах в инстаграме.Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.
Звезда стритстайла Перниль Тейсбек сделала ставку на минимализм, надев черную майку в паре с широкими штанами такого же цвета. Свой образ она довершила белыми шлепанцами от Hermes и черной сумкой. Золотую фурнитуру на сумке Перниль дополнила золотистыми аксессуарами: перстнем, серьгами и цепочкой.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма
Немецкая инфлюенсер Леони Ханна сделала ставку на лимонный цвет. На отдых в Италию она взяла с собой длинное льняное белое платье, которое дополнила туфлями от бренда Amina Muaddi и сумкой Hermes лимонного цвета.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма
Блогер из Берлина Соня Лисон не обошла стороной сезонные тренды, поэтому на прогулку выбрала шопер из новой коллекции Prada и бежевую шлепанцы yeezy.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма
Португальский стилист София Коэльо любит эпатировать и выделяется среди других модниц своим уникальным стилем. На остров Миконос красавица захватила с собой свободные молочные брюки, шляпу, минималистичную сумку и платок, которую надела вместо топа. Выглядит такое сочетание довольно неординарно и интересно.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма
Британская фешионист Алисия Родди в теплое время года надела салатовый костюм из атласного материала, который дополнила массивными белыми кроссовками и розовой сумкой. Самые популярные летние цвета в паре выглядят безупречно.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма
Звезда инстаграма Камила Коэльо взрывает этим летом сеть трикотажными образами. 33-летняя девушка может похвастаться эффектным прессом и стройной фигурой, поэтому такие комплекты ей очень подходят.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма
Одна из самых ярких фигур модной индустрии Дании Эмили Синдлев позировала в розовом костюме от французского бренда Jacquemus, состоящий из укороченной сорочки и мини-юбки.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма
Французская архитектор Жюли Феррери делала ставку на нежные оттенки. Красавица прогуливалась по городу в нежном желтом платье в цветочный принт, разноцветных босоножках и сиреневом платье.
Стильные образы инфлюенсеров этого лета / Фото из инстаграма