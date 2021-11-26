В четверг, 25 ноября, HBO Max представил новое бразильское реалити-шоу "THE CUT", в котором 12 участников-любителей парикмахеров покажут свои способности и поборются за главный денежный приз в 200 тысяч реалов (почти 1 миллион гривен). Ведущей этого развлекательного проекта стала известная супермодель Алессандра Амбросио.

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В каждом из восьми эпизодов участники будут участвовать в увлекательных заданиях, индивидуальных или групповых, и должны продемонстрировать свое владение всеми техниками: стрижками, прическами и окрашиванием.

В своем инстаграме Алессандра Амбросио показала роскошный образ, который она примеряла в одном из выпусков реалити-шоу THE CUT.

Образ Алессандры Амбросио

Модель показала кадры, сделанные за кулисами шоу. Манекенщица позировала в белоснежном топе, короткой асимметричной мини-юбке и удлиненном жакете оверсайз розового цвета.

Знаменитость дополнила свой образ босоножками на высоком каблуке светло-салатового цвета. Роскошные длинные волосы стилисты собрали в кудрявый хвост, завершив образ золотистыми цепочками, серьгами и браслетами.



Модный аутфит Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма модели



Модный аутфит Алессандры Амбросио / Фото из инстаграма модели