Розовый – один из самых ярких трендов весенне-летнего сезона. Несколько сезонов подряд самым модным оттенком считалась фуксия, впрочем теперь главную позицию занимает розовый романтический цвет.

В своих коллекциях бледные оттенки розового презентовали Prada и Roland Mouret, а уже более насыщенный оттенок на своих моделях показали Raf Simons и Chloé, пишет Vogue.

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Самый яркий оттенок розового представили Valentino и Chanel. Пьерпаоло Пиччоли представил в розовом цвете нейлоновую рубашку, а Виржини Виар – розовые джинсы с завышенной талией. Стоит отметить, что цветные джинсы уже весной будут примерять все streestyle-звезды.

В последнее время розовый стал не просто модным цветом. Это – цвет-поступок и цвет-заявление. Из цвета "гламура" розовый постепенно превратился едва ли не в аналог красного цвета, который символизирует борьбу и прогресс.

Стилисты рекомендуют делать ставку на total pink. К примеру, брючный костюм в таком цвете спасет вас от долговременного стояния перед шкафом в важный и праздничный день. Кроме этого, такой яркий оттенок будет привлекать внимание других и сделает вас увереннее в себе.

Как весной носить розовый цвет