В 2000-х годах розовый, который называли цветом Барби, считали легкомысленным. Однако сейчас цвет жевательной резинки из нашего детства завоевывает особую популярность.

Источник: Harper'S Bazaar

Эффектная фуксия появилась у Tom Ford и Jacquemus, а пудровый розовый представил в своих коллекциях Alexander McQueen и Fendi, классический розовый можно увидеть у Marc Jacobs и Miu Miu.

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Ранее мы уже писали, что розовый является одним из самых ярких цветов весенне-летнего сезона, а теперь расскажем с какими оттенками его лучше всего сочетать.

Лучше всего розовый смотрится в образе total look. Одеваться в монохромный образ – отличная идея на весну, которая освежит ваш аутфит и сделает значительно ярче.



Стильные сочетания розового / IMAXTREE



Стильные сочетания розового / IMAXTREE

Розовый можно сочетать с нейтральными оттенками – черным, белым, серым и бежево-коричневым. Серые брюки и графитовую сумку можно смело разбавить пурпурным свитером.



Стильные сочетания розового / IMAXTREE

В начале весны, когда еще плюсовая температура не нормализовалась, можете воспользоваться розовой шапкой бини, а чтобы ваши прогулки вам окончательно напоминали о приходе весны – приобретите розовый пуховик.

Героини стритстайла сочетают розовый с синим и зеленым. Те, кто отдают предпочтение спокойным комплектам, стилисты советуют надеть голубые джинсы с розовым верхом, или же сочетать юбку цвета хаки с розовой рубашкой.



Стильные сочетания розового / IMAXTREE



Стильные сочетания розового / IMAXTREE