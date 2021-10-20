Розовые волосы и зебровый костюм: Юлия Санина показала 28 необычайных образов с концертов

Знаменитая украинская группа The Hardkiss славится тем, что к каждому своему концерту продумывает необычные образы. Оригинальные аутфиты для фронтвумен группы Юлии Саниной создают ее личные стилисты Слава Чайка и Виталий Дацюк.

Исполнительница считается иконой украинского эпатажа, поскольку каждый ее выход на сцену сопровождается кардинальным перевоплощением.

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В тур по Украине фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина всегда берет с собой стилиста и визажиста Славу Чайку и мастера по прическам Виталия Дацюка. В одном из своих интервью знаменитость признавалась, что ребята сотрудничают с группой с начала основания, поэтому 10 лет являются неотъемлемой частью команды.

На своей личной странице в инстаграме Юлия Санина опубликовала 28 впечатляющих образов, которые она примерила в туре этого года. За личной жизнью и деятельностью знаменитости следит более 600 тысяч пользователей, поэтому артистка порадовала фанов лучшими образами.

Юлия Санина постоянно выступает в наряде от украинских брендов. В своей заметке она отметила дизайнеров, которые помогали ей создавать лучшие аутфиты. Фронтвумен группы The Hardkiss часто появлялась в вещах от бренда GUDU, Elena BURENINA, GASANOVA, TTSWTRS, SAYYA и многих других.

Артистка примерила эффектный комбинезон с татуировками, зебровый костюм, кожаное черное платье, атласные костюмы и изделия с габаритными вставками. На сцену Юлия Санина выходила в салатовом, розовом, черном и оранжевом парике.



Концертные образы Юлии Саниной / Фото из инстаграма фронтвумен



Концертные образы Юлии Саниной / Фото из инстаграма фронтвумен



Концертные образы Юлии Саниной / Фото из инстаграма фронтвумен



Концертные образы Юлии Саниной / Фото из инстаграма фронтвумен



Концертные образы Юлии Саниной / Фото из инстаграма фронтвумен



Концертные образы Юлии Саниной / Фото из инстаграма фронтвумен



Концертные образы Юлии Саниной / Фото из инстаграма фронтвумен