Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли любит показывать в своем личном профиле стильные и трендовые образы. Знаменитость своим очередным кадром доказывает, что любит не только красивые вещи, но и комфортные.

Рози Хантингтон-Уайтли можно смело назвать "королевой трикотажа". Инфлюэнсер уже несколько сезонов подряд показывает трикотажные костюмы и платья в своем инстаграм-профиле, за которым следят свыше 12 миллионов пользователей. Из трикотажа британка легко составляет дневные и вечерние образы.

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Трикотажные платья – главный тренд этого года. Модницы со всего мира, черпающие вдохновение у икон стиля, уже давно поняли, что такое изделие должно поселиться в их гардеробе. Впрочем 33-летняя модель презентовала не только очаровательное платье, но и обувь.

В марте Рози Хантингтон-Уайтли выпустила с брендом Gia Couture Firenze совместную коллекцию обуви. Супермодель разработала 4 пары обуви в эксклюзивном стиле.

Каждая пара изготовлена вручную в Италии и является прекрасным дополнением к любому весенне-летнему гардеробу. Вся коллекция состоит из сабо, босоножек на каблуке с квадратным носком и сандалий на плоском ходу.

Британская модель надела трикотажное платье молочного цвета на длинный рукав, дополнив коричневыми сандалиями с ремешками. Знаменитость волосы распустила, а завершила нежный аутфит серебристыми серьгами.

В публикации она показала кадры обуви, которые можно детально рассмотреть. Цена коричневых сандалий с современным квадратным носком, изготовленным из кожи, стоит более 16 тысяч гривен.

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