Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли любит показывать своим поклонникам стильные образы. Знаменитость имеет прекрасный вкус в одежде, поэтому вдохновляет своими аутфитами миллионы людей. Теперь Рози еще больше погрузилась в мир моды и выпустила с брендом Gia Couture Firenze совместную коллекцию обуви.

33-летняя британская модель решила создать свою первую коллекцию с итальянским брендом обуви ручной работы.

Читайте также Тина Кароль и бренд Kachorovska выпустили совместную коллекцию весенней обуви

Несмотря на то, что знаменитость прославилась на весь мир покорением подиумов, она также попробовала себя в роли актрисы, снявшись в фильме "Безумный Макс" и регулярно проявляет себя в качестве дизайнера. Теперь Рози решила порадовать фанатов своим очередным творением.

Супермодель разработала 4 пары обуви в эксклюзивном стиле. Рози соединила современные силуэты с естественными на вид фактурами и материалами, такими как дерево корней, замша и плетеная кожа.

Каждая пара изготовлена вручную в Италии и является прекрасным дополнением к любому весенне-летнему гардеробу. Обувь представлена в нескольких цветах: от базовых белого, черного, нюдового до желтого, оранжевого, зеленого и коричневого.

Вся коллекция состоит из сабо, босоножек на каблуке с квадратным носком и сандалий на плоском ходу. Босоножки стоят 16 500 гривен, сабо – 19 500 гривен, а сандалии – 15 тысяч гривен.

Представила свою первую коллекцию обуви Рози Хантингтон-Уайтли в белом трикотажном платье на длинный рукав с обнаженным плечом. Модель надела золотистую цепочку на шею, кольца и довершила образ желтыми сабо с квадратным носком.

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо

На другом кадре, который Рози опубликовала в своем инстаграм, она предстала в белых приталенных штанах и длинном тренче. Такой образ Хантингтон-Уайтли довершила черными сабо.

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо

На личной странице бренда Gia Couture Firenze в инстаграм появились кадры супермодели в сером брючном костюме с белыми сабо и бежевыми оригинальными босоножками.