33-летнюю супермодель Рози Хантингтон-Уайтли можно смело назвать иконой стиля. Знаменитость в очередной раз покорила всю сеть безупречным образом.

Источник: 24 канал

Хантингтон-Уайтли прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, Рози умеет универсальные вещи удачно совместить с последними тенденциями.

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Рози страстная поклонница пастельной палитры цветов, поэтому свой очередной образ она составила в молочных оттенках с нотками черного цвета. Перед 12-миллионной аудиторией супермодель появилась в молочном пальто длины миди, которое сверху дополнила нежным пудро-розовым кашемировым свитером.

Таким образом, в своем образе инфлюенсер применила модный тренд, который пользуется широкой популярностью среди fashion-блоггеров инстаграма.

Лаконичный образ жена Джейсона Стейтема дополнила черными джинсами и ботинками на массивной подошве. Белокурые волосы Рози собрала трендовым крабиком, который вернулся в моду после популярности в 90-х годах.

На прогулку модель взяла кожаную сумку Prada стоимостью 47 550 тысяч гривен. Среди аксессуаров главного фэшиониста – черные очки и массивные серьги золотистого цвета.



Стильный выход супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли



Стильный выход супермодели / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли