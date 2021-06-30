Рози Хантингтон-Уайтли примерила роскошный образ total white: стильные кадры

33-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала в своем инстаграме новый кадр в white total look. Жена известного актера Джейсона Стейтема предстала перед камерой в наряде, который подойдет для праздничных выходов летом.

Икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли уже давно диктует тренды всем модницам мира. Модель часто появляется перед камерой в безупречных образах, которые хотят все повторить.

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В своем инстаграме знаменитость учит почти 13-миллионную аудиторию, которая на нее подписана, как грамотно подбирать вещи в классическом стиле и комбинировать их с трендовыми элементами гардероба.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Модница надела классический белый лонгслив от бренда The Row, который соединила с белыми джинсами Toteme. Образ модница дополнила бежевым клатчем, стильными босоножками с квадратным мысом от Mytheresa.

Знаменитость сделала на волосах едва заметные волны, довершив аутфит солнцезащитными очками с градиентной оправой от BALEEN EYEWEAR. Губы модель накрасила розовой помадой.

Подборку стильных кадров Рози Хантингтон-Уайтли сделала в здании с белыми стенами на фоне фактурных дверей. В сети ценители стиля Рози уже засыпали ее огромным количеством комплиментов.

"Красивая";

"Ты просто замечательная";

"Потрясающая";

"Ты всегда такая элегантная";

"Королева стиля";

"Образ простой и лаконичный, но на тебе такой шикарный".



Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма



Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма