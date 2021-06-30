Рози Хантингтон-Уайтли примерила роскошный образ total white: стильные кадры
Источник:инстаграм Рози Хантингтон-Уайтли
33-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала в своем инстаграме новый кадр в white total look. Жена известного актера Джейсона Стейтема предстала перед камерой в наряде, который подойдет для праздничных выходов летом.
Икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли уже давно диктует тренды всем модницам мира. Модель часто появляется перед камерой в безупречных образах, которые хотят все повторить.
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В своем инстаграме знаменитость учит почти 13-миллионную аудиторию, которая на нее подписана, как грамотно подбирать вещи в классическом стиле и комбинировать их с трендовыми элементами гардероба.
Образ Рози Хантингтон-Уайтли
Модница надела классический белый лонгслив от бренда The Row, который соединила с белыми джинсами Toteme. Образ модница дополнила бежевым клатчем, стильными босоножками с квадратным мысом от Mytheresa.
Знаменитость сделала на волосах едва заметные волны, довершив аутфит солнцезащитными очками с градиентной оправой от BALEEN EYEWEAR. Губы модель накрасила розовой помадой.
Подборку стильных кадров Рози Хантингтон-Уайтли сделала в здании с белыми стенами на фоне фактурных дверей. В сети ценители стиля Рози уже засыпали ее огромным количеством комплиментов.
- "Красивая";
- "Ты просто замечательная";
- "Потрясающая";
- "Ты всегда такая элегантная";
- "Королева стиля";
- "Образ простой и лаконичный, но на тебе такой шикарный".
Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма
Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма