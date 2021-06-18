Рози Хантингтон-Уайтли примерила элегантный образ: стильный кадр

33-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли несмотря на свою занятость не забывает о личном блоге. Знаменитость опубликовала новый стильный кадр и рассказала поклонникам, что готовит запуск новой линейки Rose Inc, которая выйдет уже совсем скоро.
Рози Хантингтон-Уайтли является настоящей иконой стиля среди модниц, которые любят одеваться в вещи в классическом стиле. Супермодель крайне редко появляется в ярких цветах и откровенных вещах, зато создает образы, которые совсем не уступают ультратрендовым аутфитам, которые примеряют звезды стритстайла.
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Образ Рози Хантингтон-Уайтли
Модница надела платье с длинным рукавом серо-бежевого цвета от Toteme. Изделие длины миди украшено воротником и глубоким разрезом в зоне декольте. Нежный образ Рози дополнила белыми вьетнамками на каблуках от The Rowe.
Волосы инфлюенсерка заплела в пучок, довершив образ несколькими цепочками на шее и черной сумкой Hermes. На лицо знаменитость нанесла насыщенный макияж. Глаза она нарисовала темными тенями, а губы – коричневой помадой.
В комментариях поклонники знаменитости уже засыпали ее комплиментами.
- "Самая красивая";
- "Очень хорошая";
- "Стильная бизнесвумен";
- "Я в восторге от вашего образа";
- "Это платье вам очень идет";
- "Так захватывающе выглядишь!"
Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма