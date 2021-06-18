Рози Хантингтон-Уайтли является настоящей иконой стиля среди модниц, которые любят одеваться в вещи в классическом стиле. Супермодель крайне редко появляется в ярких цветах и ​​откровенных вещах, зато создает образы, которые совсем не уступают ультратрендовым аутфитам, которые примеряют звезды стритстайла.

Смотрите также 7 новых микротрендов лета, которые носят главные модницы инстаграма

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Модница надела платье с длинным рукавом серо-бежевого цвета от Toteme. Изделие длины миди украшено воротником и глубоким разрезом в зоне декольте. Нежный образ Рози дополнила белыми вьетнамками на каблуках от The Rowe.

Волосы инфлюенсерка заплела в пучок, довершив образ несколькими цепочками на шее и черной сумкой Hermes. На лицо знаменитость нанесла насыщенный макияж. Глаза она нарисовала темными тенями, а губы – коричневой помадой.

В комментариях поклонники знаменитости уже засыпали ее комплиментами.

"Самая красивая";

"Очень хорошая";

"Стильная бизнесвумен";

"Я в восторге от вашего образа";

"Это платье вам очень идет";

"Так захватывающе выглядишь!"



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма