33-летнюю супермодель Рози Хантингтон-Уайтли можно смело назвать иконой стиля. Знаменитость в очередной раз покорила сеть безупречным образом.

Хантингтон-Уайтли прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, Рози умеет универсальные вещи удачно совместить с последними тенденциями.

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Модница является страстной поклонницей итальянского бренда Bottega Veneta, поэтому для стильного выхода в Нью-Йорке выбрала кожаный тренч красного цвета любимой марки.

Свой образ модница дополнила белым клатчем и стильными босоножками на каблуке с квадратным мысом. Волосы модель распустила, довершив аутфит черной защитной маской.



Рози Хантингтон-Уайтли осуществила безупречный выход / Vogue

Вечерний выход жены Джейсона Стейтема был еще более элегантным. На ужин знаменитость надела белый костюм, состоящий из лонгслива и широких брюк.

Волосы модница завязала и дополнила образ красным тренчем, босоножками и белым клатчем. Хантингтон-Уайтли попала под дождь, поэтому ее сопровождал охранник с зонтом.



Рози Хантингтон-Уайтли осуществила безупречный выход / Getty Images