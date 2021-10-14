Манекенщица никогда не скрывала своей страсти к моде, макияжу и уходу за телом. Рози уже успела запустить собственную beauty-линейку Rose Inc, создать летнюю коллекцию обуви, а недавно представила осенне-зимнюю обувь.

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В своем личном профиле в инстаграме, за которым следят 13 миллионов поклонников, Рози опубликовала стильный аутфит, который можно примерить для любого события.

Всего для второго дропа британка создала 21 пару обуви. Правда, кроме осенне-зимней обуви сюда также вошли босоножки. Модницы уже отныне могут внимательнее присматриваться к стильным весенним моделям.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Манекенщица примерила кожаный черный жакет на обнаженное тело, довершив его широкими штанами. Для съемок в фотостудии Рози довершила образ красными босоножками с квадратным носком, впрочем, в подборке добавила фото красных сапог на каблуках, которые можно одеть к осеннему выходу.

На сайте такие сапоги стоят 18 тысяч гривен, а босоножки со скошенной перемычкой, которые надела Рози – 15 тысяч гривен.

Инфлюенсер завязала пучок сзади и сделала естественный макияж. Она лишь накрасила ресницы черной тушью, а губы – нюдовой помадой.



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма манекенщицы



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма манекенщицы



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма манекенщицы