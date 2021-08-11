Супермодель вернула свою любимую рубрику в инстаграме и показала поклонникам 3 различные аутфита в зеркале. Знаменитость часто публикует серию кадров, на которых она предстает в образах в одном стиле, меняя лишь аксессуары и обувь.

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Образ №1

Рози надела костюм, состоявший из пижамной рубашки и расслабленных брюк. Рубашку модель надела на обнаженное тело, расстегнув верхние пуговицы. Волосы модница завязала в пучок и дополнила образ черными солнцезащитными очками Edge от Celine.

Завершили аутфт черные туфли-лодочки от AQUAZZURA и новая модель сумки-тоута от Prada, которая стоит 51 800 гривен.

Стильний образ інфлюенсерки розі гантінгтон вайтлі
Стильный образ инфлюенсера / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ №2

Инфлюенсер примерила черное обтягивающее мини-платье, которое соединила с белой удлиненной рубахой, накинув ее сверху в расстегнутом варианте. Рози дополнила образ черными очками из предыдущего образа, завершив свой look белыми кожаными туфлями Bottega Veneta за 24 тысячи гривен.

Стильний образ інфлюенсерки розі гантінгтон вайтлі
Стильный образ инфлюенсера / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ №3

Для последнего аутфита Рози предстала перед зеркалом черном бра и стильном кимоно. Свой образ она дополнила белыми короткими шортами и кожаными босоножками Rosie 2 из собственной коллекции, которую она создала в коллаборации с итальянским брендом GIABORGHINI.

Стильний образ інфлюенсерки розі гантінгтон вайтлі
Стильный образ инфлюенсера / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли