Супермодель вернула свою любимую рубрику в инстаграме и показала поклонникам 3 различные аутфита в зеркале. Знаменитость часто публикует серию кадров, на которых она предстает в образах в одном стиле, меняя лишь аксессуары и обувь.

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Образ №1

Рози надела костюм, состоявший из пижамной рубашки и расслабленных брюк. Рубашку модель надела на обнаженное тело, расстегнув верхние пуговицы. Волосы модница завязала в пучок и дополнила образ черными солнцезащитными очками Edge от Celine.

Завершили аутфт черные туфли-лодочки от AQUAZZURA и новая модель сумки-тоута от Prada, которая стоит 51 800 гривен.



Стильный образ инфлюенсера / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ №2

Инфлюенсер примерила черное обтягивающее мини-платье, которое соединила с белой удлиненной рубахой, накинув ее сверху в расстегнутом варианте. Рози дополнила образ черными очками из предыдущего образа, завершив свой look белыми кожаными туфлями Bottega Veneta за 24 тысячи гривен.



Стильный образ инфлюенсера / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Образ №3

Для последнего аутфита Рози предстала перед зеркалом черном бра и стильном кимоно. Свой образ она дополнила белыми короткими шортами и кожаными босоножками Rosie 2 из собственной коллекции, которую она создала в коллаборации с итальянским брендом GIABORGHINI.



Стильный образ инфлюенсера / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли