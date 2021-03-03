Известная супермодель, которая учит своих поклонников стильно и модно одеваться, на этот раз полностью разделась и уже успела взбудоражить сеть горячими кадрами. Манекенщица снялась обнаженной для британского глянца Elle.

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли давно не появлялась на обложках глянца, поэтому впервые за долгий период не побоялась полностью раздеться и сняться в откровенной фотосессии для апрельского номера.

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Безусловно, Роузи чрезвычайно сексуальна, впрочем она крайне редко выкладывает фото в купальниках или белье. В основном модель предпочитает показывать на себе многослойные классические образы, состоящие из трендовых элементов гардероба. Теперь свою 12-миллионную аудиторию модель ошарашила эффектными кадрами.

Роузи опубликовала на своей странице в инстаграме две обложки и выразила благодарность британскому глянца пронзительными воспоминаниями.

"Спасибо невероятной команде, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры. Будучи подростком ежегодно на свой день рождения, я просила родителей о ежегодной подписке на ELLE. Я бежала домой со школьного автобуса в тот день, когда знала, что дома появится журнал и я быстро закроюсь в своей спальне, чтобы читать каждую статью и рассматривать фото. Прошли годы, а я до сих пор ваш пылкий поклонник", – написала Роузи.

На главной обложке Роузи позирует в белом топе и трусах обнажая рукой живот. Ее волосы стилисты собрали в пучок, вытянув отдельные пряди волос для создания неуклюжей прически. Визажисты нанесли на лицо едва заметный макияж.



Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для глянца / Elle

На другой версии обложки Хантингтон-Уайтли полностью разделась. Она позировала на камеру спиной. Откровенные кадры для супермодели сделала фотограф Квентин Джонс.



Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для глянца / Elle

В сети уже появились кадры фотосессии, на которой британская модель предстала перед объективом в маскулинном пиджаке с массивными плечами и вырезами на талии. Роузи снялась без бюстгальтера, в одних только трусах.

Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для глянца / Elle

Кроме этого, блондинка зажгла сеть горячим кадром, на котором сидит спиной к камере, обхватив рукой свою ягодицу.



Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для глянца / Elle

На страницах глянца можно будет увидеть не только черно-белые кадры. Хантингтон-Уайтли позировала лежа на зеркале в одних трусиках, прикрывая грудь рукой.



Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для глянца / Elle



Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для глянца / Elle