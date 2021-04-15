Супермодель и жена Джейсона Стейтема Рози Хантингтон-Уайтли уже несколько дней демонстрирует в сети безупречные образы. Она успела поразить поклонников красным кожаным и длинным молочным тренчем, а теперь она продемонстрировала безупречный персиковый тренчкот, от которого невозможно отвести взгляд.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться большой коллекцией одежды. Блондинка хорошо разбирается в трендах, поэтому на собственном примере показывает, что к безупречному образу нужно приложить не так уж и много усилий.

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Инфлюенсер любит классические наряды, поэтому крайне редко одевается в стиле кэжуал. В ее гардеробе преобладают жакеты, брюки палаццо, юбки-карандаши, брючные костюмы и элегантные тренчи.

Несмотря на теплую погоду, которая нас ждет совсем скоро, тренчем все равно стоит запастись. Во-первых, эта верхняя одежда не настолько теплая, чтобы в ней нам было очень жарко. Тренч можно расстегнуть и смело надевать утром, когда воздух еще недостаточно прогрелся, или вечером, когда температура идет на спад.

Кроме этого, весной часто бывают дожди, поэтому этот элемент гардероба станет незаменимым помощником в период нестабильной погоды.

Если вы приобретете такое изделие, то можете сочетать его с бейсболкой, кроссовками, лоферами. Надевать в паре с ультрапопулярным джемпером в полоску, с леггинсами со штрипками, с лаконичным трикотажным платьем, или белыми джинсами.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

На деловую встречу Рози Хантингтон-Уайтли надела кожаный тренч персикового цвета. Под низ модель надела лаконичный белый костюм, состоящий из лонслива и юбки до колен.

Лаконичный образ она дополнила сумкой-клатчем от Bottega Veneta белого цвета и бежевыми сабо. Волосы знаменитость распустила, а на лице сделала нежный макияж.