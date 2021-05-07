Недавно жена актера Джейсона Стейтема очаровала сеть практичным и эффектным образом в брюках палаццо и белой рубашке, а уже сегодня показала еще один безупречный образ.

К теме Рози Хантингтон-Уайтли очаровала стильным образом, который можно легко повторить: фото

Супермодель прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, Рози умеет универсальные вещи удачно совместить с последними тенденциями.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Для стильного выхода Рози выбрала белую обтягивающую майку, которую соединила с белыми брюками карго и персиковой рубашкой. Знаменитости сейчас активно одевают рубашки размера оверсайз под майки, футболки и бралеты. Такой стильный прием сочетания этих двух элементов гардероба будет пользоваться летом особой популярностью.

В жаркое время года рубашку можно брать с собой на прогулку вместо жакетов и кардиганов.

Стильный образ инфлюенсерка дополнила бежевыми сабо на каблуке и черной культовой сумкой Birkin от Hermes.

Трендсеттерка надела золотистую цепочку на шею, минималистичные серьги и довершила ансамбль украшений стильным браслетом на ноге. Блондинка завязала волосы в пучок и надела белую маску.

Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Copyright

Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Copyright