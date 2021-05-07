Недавно жена актера Джейсона Стейтема очаровала сеть практичным и эффектным образом в брюках палаццо и белой рубашке, а уже сегодня показала еще один безупречный образ.
К теме Рози Хантингтон-Уайтли очаровала стильным образом, который можно легко повторить: фото
Супермодель прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, Рози умеет универсальные вещи удачно совместить с последними тенденциями.
Образ Рози Хантингтон-Уайтли
Для стильного выхода Рози выбрала белую обтягивающую майку, которую соединила с белыми брюками карго и персиковой рубашкой. Знаменитости сейчас активно одевают рубашки размера оверсайз под майки, футболки и бралеты. Такой стильный прием сочетания этих двух элементов гардероба будет пользоваться летом особой популярностью.
В жаркое время года рубашку можно брать с собой на прогулку вместо жакетов и кардиганов.
Стильный образ инфлюенсерка дополнила бежевыми сабо на каблуке и черной культовой сумкой Birkin от Hermes.
Трендсеттерка надела золотистую цепочку на шею, минималистичные серьги и довершила ансамбль украшений стильным браслетом на ноге. Блондинка завязала волосы в пучок и надела белую маску.
Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Copyright
Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Copyright