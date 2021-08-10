Белая рубашка и черные брюки: Рози Хантингтон-Уайтли показывает идеальный классический образ

34-летняя знаменитость Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться роскошным гардеробом. Модель известная любительница классического стиля, поэтому часто демонстрирует своим поклонникам красивые аутфиты. Каждый раз инфлюэнсер потрясает своим лаконичным, но стильным нарядом. На этот раз она показала классику – сочетание белой рубашки и черных брюк.

Британская знаменитость Роузи Хантингтон-Уайтли имеет огромную армию поклонников, которые восхищаются ее стилем. Модель всегда выходит на публику или на прогулки в элегантном наряде.

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Рози не гонится за трендами, поэтому ее редко можно увидеть в супертрендовых вещах, впрочем она грамотно выбирает отдельные стильные элементы гардероба и сочетает их с базовыми вещами.

Сочетание белой рубашки и черных брюк подходит для создания капсулы или основы образа. В отличие от других цветов, белый и черный подойдет для многих вариантов стиля. К примеру, такой аутфит подходит для создания делового официального стиля, повседневного смарт-кэжуала, или формального вечернего образа.

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Рози надела классический комплект для дневного выхода, правильно совместив рубашку со штанами, не перегружая образ лишними аксессуарами, чтобы не создать эффект излишне делового стиля.

Модель надела белую рубашку расслабленного покроя, расстегнув верхние пуговицы, под низ она надела черные классические брюки The Row. К такому образу Рози выбрала молочные сланцы от бренда Chanel с золотистой надписью и веревочными переплетениями. Образ дополнили золотистая цепочка от Jessica McCormack и белая молочная минималистичная сумка.

Инфлюэнсер распустила волосы, а на лице сделала красивый макияж. Веки она нарисовала светлыми тенями, а губы – вишневой помадой. Стильный кадр знаменитость сделала сидя на лестнице.



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма