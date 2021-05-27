Модель Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться немалой коллекцией нарядов. Блондинка хорошо разбирается в трендах, поэтому на собственном примере показывает, что для безупречного образа нужно приложить не так уж много усилий.

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Инфлюэнсер любит классический наряд, поэтому показывает в сети аутфиты, которые составляет из элементов базового гардероба.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Известная модель надела бежевую майку, которую соединила с широкими брюками белого цвета с необработанным низом. Образ блондинка дополнила лимонным жакетом.

Среди ярких цветов, которые представили дизайнеры, лимонный цвет сейчас как бы предвестник минимализма, так как по сути бледно-желтый цвет – это альтернатива классическому белому. Лимонный выигрышно сочетается с пастельными цветами, именно поэтому Рози в пару к нему выбрала бежевый и белый цвета.

Среди украшений инфлюэнсер сделала ставку на золотистой цепочке на шее и перстне с массивным камнем.

Аутфит знаменитость дополнила кофейными босоножками, которые она создала в коллаборации с итальянским брендом Gia Couture Firenze.

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