Рози Хантингтон-Уайтли показала свою любимую обувь: роскошные образы
За инстаграм-аккаунтом английской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли следит 12 миллионов подписчиков со всего мира. Знаменитость публикует в сети стильные образы, которые привлекают многих модниц. В последней заметке модель показала свою любимую обувь из собственной коллекции.
Источник:инстаграм Рози Хантингтон-Уайтли
В марте британская модель и инфлюенсер вместе с итальянским брендом обуви Gia Couture Firenz выпустила капсульную коллекцию босоножек и сандалий. В лимитированную коллекцию вошли босоножки на каблуке с квадратным носком, сабо и сандалии на плоской подошве.
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Рози ранее отмечала, что любая пара из этой коллекции станет идеальным дополнением к весенне-летнему образу.
На своей личной странице в инстаграм модель опубликовала несколько новых кадров, на которых она позирует в любимой обуви. После старта продаж модель на всех фотографиях появляется в своих изделиях.
Инфлюенсер показала в подборке фотографий 2 вида обуви – босоножки и сабо. Для молочного аутфита, который состоял из белых трикотажных брюк и пальто, модель подобрала бежевые босоножки.
Для другого образа, на котором она предстала в черном жакете и синей объемной юбке, 34-летняя знаменитость выбрала белые сандалии.
Отметим, что босоножки из коллекции Рози Хантингтон-Уайтли стоят 16 500 гривен, сабо – 19 500 гривен, а сандалии – 15 тысяч гривен.
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Изысканные образы Рози Хантингтон-Уайтли
- Рози Хантингтон-Уайтли покорила сеть персиковым тренчем;
- Инфлюенсер появилась в Нью-Йорке в кожаном тренче;
- Супермодель очаровала сеть платьем молочного цвета.
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