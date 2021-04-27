За инстаграм-аккаунтом английской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли следит 12 миллионов подписчиков со всего мира. Знаменитость публикует в сети стильные образы, которые привлекают многих модниц. В последней заметке модель показала свою любимую обувь из собственной коллекции.

В марте британская модель и инфлюенсер вместе с итальянским брендом обуви Gia Couture Firenz выпустила капсульную коллекцию босоножек и сандалий. В лимитированную коллекцию вошли босоножки на каблуке с квадратным носком, сабо и сандалии на плоской подошве.

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Рози ранее отмечала, что любая пара из этой коллекции станет идеальным дополнением к весенне-летнему образу.

На своей личной странице в инстаграм модель опубликовала несколько новых кадров, на которых она позирует в любимой обуви. После старта продаж модель на всех фотографиях появляется в своих изделиях.

Инфлюенсер показала в подборке фотографий 2 вида обуви – босоножки и сабо. Для молочного аутфита, который состоял из белых трикотажных брюк и пальто, модель подобрала бежевые босоножки.

Для другого образа, на котором она предстала в черном жакете и синей объемной юбке, 34-летняя знаменитость выбрала белые сандалии.

Отметим, что босоножки из коллекции Рози Хантингтон-Уайтли стоят 16 500 гривен, сабо – 19 500 гривен, а сандалии – 15 тысяч гривен.

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Изысканные образы Рози Хантингтон-Уайтли