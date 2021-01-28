Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых известных моделей, которая любит одеваться в классическом стиле. Такая одежда имеет безупречный пошив, прямые линии и фокусируется на простой элегантности. В привычной для себя стилистике жена Джейсона Стейтема продемонстрировала два элегантных платья.

Источник: инстаграм Рози Хантингтон-Уайтли

Модница показала на своей личной странице в инстаграме трикотажное длинное платье молочного оттенка, которое можно надевать для важных и торжественных событий.

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Особенность платья заключается в глубоком декольте. Плотная ткань может скрыть особенности фигуры, а оборки по нижнему краю делают его еще более изощренным.

Рози Хантингтон-Уайтли советует надевать под такое платье позолоченные массивные украшения в виде сережек и колье. Модель распустила волосы и накрасила губы сливовой помадой.



Модель продемонстрировала стильное платье / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Впоследствии знаменитость опубликовала еще один не менее фантастический кадр. Для того, чтобы сделать образ более элегантным, звезда решила надеть черное платье, на этот раз – с большим вырезом на спине. Именно такой фасон платьев является самым популярным зимой 2021 года. Немалый вырез украсила золотая цепочка, которую сейчас так активно используют все модницы.

Для такого романтического аутфита Рози соответственно подготовилась. Белокурые волосы она закрутила в пучек и украсила черной шпилькой. Особый шарм добавила красная помада.

Хантингтон-Уайтли опубликовала несколько кадров, на которых с улыбкой показала поклонникам, как красит помадой губы. Фотографии знаменитости собрали более 100 тысяч лайков.



Модель продемонстрировала стильное платье / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли