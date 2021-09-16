Рози Хантингтон-Уайтли показала роскошный образ в жакете и шортах: стильные кадры

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая готовится стать мамой во второй раз, не забывает о своем блоге в инстаграме и демонстрирует поклонникам новые образы. Звезда предстала перед камерой в black total look.

Супермодель умеет стильно одеваться. У манекенщицы немало люксовой и трендовой одежды в гардеробе, поэтому есть из чего скомбинировать стильные образы.

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Для своей 13-миллионной аудитории знаменитость продемонстрировала стильный образ, который может повторить каждая модница. Жена актера Джейсона Стэтхэма умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Из простой одежды она может создать элегантный look, который идеально подойдет для прогулок.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Звезда инстаграма создала свой образ благодаря наряду от одного из самых любимых брендов BAZILIKA. Блондинка надела классическую черную футболку, которую дополнила сатиновыми шортами на резинке. Сверху Рози примерила маскулинный пиджак с мужского плеча удлиненного кроя размера оверсайз.

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На своем примере модница показала, что объемный изделие с длинными рукавами – трендовый фасон этой осени. Вместо шорт можно надеть штаны, джинсы, или завершить жакетом длинное трикотажное платье в стиле Рози Хантингтон-Уайтли.

Волосы инфлюенсер распустила и довершила аутфит золотистыми сережками-кольцами и эффектным макияжем. Рози нарисовала веки золотистыми тенями, а губы – насыщенной коричневой помадой.

Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма супермодели

Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма супермодели