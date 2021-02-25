Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли обожает лаконичные наряды в классических цветах. Знаменитость покорила сеть новым образом в монохромном костюме, который можно носить не только дома, но и надевать на прогулку или на работу.

Известная модница Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых популярных fashion-инфлюенсеров. Для многих модель является вдохновением, поэтому за ее каждой новой фотографией в стильном наряде в инстаграме следит более 12 миллионов пользователей.

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Модель часто преподносит новые streetstyle-образы с помощью серии снимков, сделанных дома возле зеркала. На этот раз она также сделала домашний кадр позировав в удобном трикотажном костюме. Рози опубликовала в своем инстаграме сдержанный и лаконичный образ, который ей изрядно подходит.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Знаменитость надела трикотажный костюм бренда Bazilika светло-серого цвета. Он состоит из топа, объемного кардигана и свободных брюк. Волосы знаменитость заплела в гульку, а образ довершила минималистическими золотистыми серьгами.

На лице Рози сделала заметный макияж. Веки накрасила коричневыми тенями, а губы – сливовой помадой.

Жена актера Джейсона Стэтхэма, которая умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни, собрала более 200 тысяч лайков пользователей.

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