Рози Хантингтон-Уайтли показала новый образ в рубашке и юбке миди: фото

Известная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась с подписчиками свежей фотографией, показав стильный образ. Знаменитость надела рубашку и юбку, в которой можно отправиться на работу, прогулку или деловую встречу.

Инфлюенсерша Рози Хантингтон-Уайтли мастерски продемонстрировала, как из обычной рубашки и юбки можно создать элегантный аутфит. Сдержанные цвета, минималистичный крой и стильные золотистые аксессуары – основа ее нарядов.

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"Экспериментальная мода – это не про Рози, она всегда выбирает классику. Она знает, как подать себя, она королева повседневного стиля", – говорилось в издании Glamour о інфлюенсерку.

Ценители ее стиля знают, что от нее не стоит ожидать супертрендовых вещей, гламурных, андрогинных или эклектичных образов. Рози уже много лет предана классике, которая ей чрезвычайно к лицу.

Аутфит Рози Хантингтон-Уайтли

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Обычно свои безупречные образы супермодель публикует на фоне стен в своем особняке, впрочем, для нового кадра Рози выбрала парк. Она села на спинку скамейки и помимо процесса нанесения макияжа средствами из своей линейки Rose Inc, показала 13-миллионной аудитории волшебный look.

Красавица надела удлиненную рубашку серовато-белого цвета с подкатанными рукавами и расстегнутыми верхними пуговицами. На низ она надела расслабленную юбку длины миди. Образ знаменитости дополняли туфли-лодочки кремового оттенка.

Рози распустила выпрямленные волосы и сделала на лице нежный макияж. Она нарисовала веки светло-коричневыми тенями, а губы любимой матовой помадой. Довершили образ знаменитости минималистичные серьги и золотой перстень.



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюенсерши