Британская супермодель Рози Гантингтон-Уайтли все чаще начала совершать стильные выходы. Знаменитость показала поклонникам несколько кадров в элегантном наряде, который уже покорил сеть.

Фанаты Рози знают, что она любит классический наряд, строгий крой, базовые цвета, а также практичное и универсальное сочетание. Супермодель с удовольствием демонстрирует 12-миллионной аудитории новый look, который они могут охотно повторить.

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33-летняя знаменитость выбрала для прогулки по солнечному городу лаконичное шерстяное пальто длины миди. Под низ Рози надела серый свитер, который заправила в узкие серые джинсы.

Супермодель сделала ставку на каблуки, поэтому завершила аутфит черными ботильонами с острым носком.

Свои волосы она собрала в крабик и надела солнцезащитные очки-авиаторы. Стоит отметить, что прически с крабиками для волос очень удобны. Ими легко можно собрать не только длинные, но и средние и даже короткие волосы. Образ Гантингтон-Уайтли усовершенствовала благодаря черной классической сумке.

В руке жена Джейсона Стейтема держала стакан с кофе. Солнцезащитные очки, кофе и классический наряд – три главные составляющие для безупречных кадров супермодели.



Элегантный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграм



Элегантный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграм