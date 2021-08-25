Фотографом съемки выступила полячка Соня Шостак. За 20 лет своей карьеры она делала съемки таким знаменитым глянцам, как Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Rolling Stone. За стиль известной британки отвечала Карла Грузеска, которая подобрала для блондинки наряд в ее стиле.

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Рози Хантингтон-Уайтли появилась на обложке глянца в бежевом минималистичном платье на бретелях, что удачно подчеркнуло стройную талию супермодели. Вероятно, инфлюенсерка снималась на достаточно раннем сроке беременности, поэтому на кадрах незаметен ее округлый живот.

Образ знаменитости довершали солнцезащитные очки и прическа уложенная назад с эффектом мокрых волос.

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Перед фотокамерой Рози красовалась в белом платье с вырезами на талии, длинном черном платье на тонких бретелях и в голубом платье. На кадрах знаменитость позировала в особняке, демонстрируя наряды в разных уголках апартаментов.

За инстаграм-страницей Рози Хантингтон-Уайтли следит более 13 миллионов пользователей. В комментариях фанаты звезды отметили, что ей очень идут образы в безупречных платьях.

"Потрясающая";

"Ты такая замечательная";

"Рози, ты просто прекрасна";

"Твоя фотосессия такая совершенная";

"Какая ты женственная, не могу налюбоваться".



Фотосессия Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма модели



Фотосессия Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма модели



Фотосессия Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма модели



Фотосессия Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма модели



Фотосессия Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с инстаграма модели