Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась идеальным монохромным образом: роскошное фото

Британская супермодель Рози Гантингтон-Уайтли обожает лаконичный наряд в классических цветах. Знаменитость покорила сеть новым монохромным образом, который идеально подойдет для летних прогулок или вечеринок.

Известная модница Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых популярных fashion-инфлюенсерш. Для многих модель является вдохновением, поэтому за ее каждой новой фотографией в стильном наряде в инстаграме следит более 12 миллионов пользователей.

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Манекенщица часто любит показывать новые streetstyle-образы с помощью серии снимков, сделанных дома у зеркала. На этот раз звезда также сделала домашний кадр. Рози опубликовала в своем Инстаграме сдержанный и лаконичный образ, который ей изрядно идет.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Знаменитость надела черный топ, который удачно подчеркивал ее пышный бюст и тонкую талию. Сверху она примерила удлиненный жакет черного цвета. Образ довершили обжатые лосины и черные кроссовки.

В этом году инфлюэнсеры отдают предпочтение удобным и практичным вещам, среди которых – лосины, вернувшиеся в гардеробы с новым размахом.

Волосы Рози заплела в пучок и довершила аутфит черными очками полумесяцами. Сейчас в тренде сумки-хобо, напоминающие полумесяц, поэтому и форма таких очков особенно популярна.



Роскошный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма

Стильные образы инфлюенсерши