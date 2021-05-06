Для неформальных выходов модель всегда выбирает сдержанные и стильные аутфиты, которые каждая модница может легко повторить.
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34-летняя знаменитость во время последнего выхода показала практичный и эффектный образ. Как всегда, Рози Хантингтон-Уайтли сделала ставку на лаконичное сочетание базовых вещей.
Образ Рози Хантингтон-Уайтли
Британская модель надела белую базовую футболку, которую соединила с белой удлиненной рубашкой оверсайз. Инфлюенсер дополнила образ светло-коричневыми брюками с черным ремнем. Она также надела минималистичные белые босоножки на каблуках.
Свой стильный образ модель довершила черными солнцезащитными очками и знаковой сумкой Hermes. Белокурые волосы знаменитость заплела в пучок.
За инстаграм-страницей Рози Хантингтон-Уайтли следит 12 миллионов пользователей, которые засыпают ее новый образ комплиментами.
- "Рози, ты такая изысканная";
- "Идеальный образ. Я хочу его повторить";
- "Твой стиль – это любовь";
- "Ты так прекрасно выглядишь!";
- "Твои аутфиты просто совершенны".
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