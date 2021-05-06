Для неформальных выходов модель всегда выбирает сдержанные и стильные аутфиты, которые каждая модница может легко повторить.

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34-летняя знаменитость во время последнего выхода показала практичный и эффектный образ. Как всегда, Рози Хантингтон-Уайтли сделала ставку на лаконичное сочетание базовых вещей.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Британская модель надела белую базовую футболку, которую соединила с белой удлиненной рубашкой оверсайз. Инфлюенсер дополнила образ светло-коричневыми брюками с черным ремнем. Она также надела минималистичные белые босоножки на каблуках.

Свой стильный образ модель довершила черными солнцезащитными очками и знаковой сумкой Hermes. Белокурые волосы знаменитость заплела в пучок.

За инстаграм-страницей Рози Хантингтон-Уайтли следит 12 миллионов пользователей, которые засыпают ее новый образ комплиментами.

"Рози, ты такая изысканная";

"Идеальный образ. Я хочу его повторить";

"Твой стиль – это любовь";

"Ты так прекрасно выглядишь!";

"Твои аутфиты просто совершенны".

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