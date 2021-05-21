Рози Хантингтон-Уайтли страстная любительница трикотажа. Инфлюенсер уже несколько сезонов подряд показывает трикотажные костюмы и платья в своем инстаграм-профиле, за которым следит более 12 миллионов пользователей.

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Трикотажные платья – главный тренд этого года. Модницы со всего мира, которые черпают вдохновение от икон стиля, уже давно поняли, что такое изделие должно поселиться в их гардеробе.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Британская модель показала аутфит в котором она решает бизнес-вопросы. Знаменитость надела белое трикотажное платье длины миди с длинным рукавом. Главной изюминкой этого платья стал открытый глубокий вырез с массивной золотистой цепочкой.

Ее образ дополнили белые минималистичные босоножки на каблуках. Волосы инфлюенсер распустила и довершила аутфит золотыми серьгами и кольцом.

Блондинка накрасила веки коричневыми тенями, а губы нарисовала сливовой помадой.

Модница позировала перед камерой в своем доме на молочном диване с ноутбуком. В начале весны Рози запустила совместную коллекцию обуви с итальянским брендом Gia Couture Firenze, поэтому, вероятно, она показала в каком образе решает общие рабочие вопросы.

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